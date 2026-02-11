Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улица Заркайнар — новая туристическая жемчужина Ташкента

Историческая улица Заркайнар в Алмазарском районе превращается в современный туристический центр, объединяющий национальную архитектуру, ремесленные традиции и развитую сферу сервиса.

Источник: Sputnik.uz

В Алмазарском районе Ташкента реализуется масштабный проект по развитию туристической инфраструктуры, охватывающий 447 гектаров и 15 махаллей. Одним из его ключевых объектов стала улица Заркайнар в махалле Хастимом.

«Заркайнар — это пример того, как история становится драйвером современного туристического развития».

Здесь бережно сохранен облик территории: 576 домов отреставрированы в национальном архитектурном стиле.

Одновременно частные инвесторы вложили 166 млрд сумов в открытие гостиниц, ресторанов, ремесленных центров и предприятий сферы услуг.

Проект обеспечил постоянной работой около 1 500 человек и сделал Заркайнар привлекательным местом для туристов и предпринимателей.