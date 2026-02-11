Улица Заркайнар — новая туристическая жемчужина Ташкента

В Алмазарском районе Ташкента реализуется масштабный проект по развитию туристической инфраструктуры, охватывающий 447 гектаров и 15 махаллей. Одним из его ключевых объектов стала улица Заркайнар в махалле Хастимом.
«Заркайнар — это пример того, как история становится драйвером современного туристического развития».
Здесь бережно сохранен облик территории: 576 домов отреставрированы в национальном архитектурном стиле.
Одновременно частные инвесторы вложили 166 млрд сумов в открытие гостиниц, ресторанов, ремесленных центров и предприятий сферы услуг.
Проект обеспечил постоянной работой около 1 500 человек и сделал Заркайнар привлекательным местом для туристов и предпринимателей.