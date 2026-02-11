Самарским предпринимателям напомнили о новых требованиях к вывескам с 1 марта

В Самарской области с 1 марта 2026 года начнут действовать поправки в закон РФ «О защите прав потребителей». Информация на вывеске должна размещаться на русском языке, а также может быть представлена на иностранных языках по усмотрению продавца. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Информация должна быть выполнена разборчиво, а при дублировании на других языках идентична по содержанию, размещению и оформлению: иметь одинаковые цвет, тип и размер шрифта», — подчеркнули в ведомстве.
Допускается использование государственных языков республик или языков народов РФ, если соблюдаются те же условия идентичности. Фирменные наименования и товарные знаки под правило не подпадают.
Для тех, кто не успеет адаптироваться к новым требованиям, предусмотрены штрафы в размере до 10 000 рублей для юридических лиц и до 1 000 рублей для должностных лиц.