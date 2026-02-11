Самарским предпринимателям напомнили о новых требованиях к вывескам с 1 марта

В Самарской области с 1 марта 2026 года начнут действовать поправки в закон РФ «О защите прав потребителей». Информация на вывеске должна размещаться на русском языке, а также может быть представлена на иностранных языках по усмотрению продавца. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.