В Казахстане ужесточат требования к газовым заправкам

В мажилисе одобрили в первом чтении поправки, которые меняют правила игры для владельцев машин на автогазе. Новые нормы направлены на повышение безопасности и борьбу с дефицитом топлива. Основной причиной реформ стали трагические инциденты 2025 года в Туркестанской и Атырауской областях, где из-за взрывов на АЗС с наземными резервуарами погибли люди.

Источник: Курсив

Новые стандарты безопасности.

Сегодня около 90% из 3 тыс. действующих в стране заправок используют наземные емкости. Законопроект вводит жесткие ограничения для этого сектора:

любая новая газовая заправка теперь может строиться только с подземными резервуарами; владельцы действующих АЗС должны перенести свои емкости под землю до 1 января 2031 года; вводится прямой запрет на заправку авто и бытовых баллонов в любых местах, кроме официально разрешенных.

Регулирование рынка и дефицит.

Ситуация осложняется нехваткой ресурса: в 2025 году при добыче в 1,8 млн тонн потребление составило 2 млн тонн. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, акиматы получат право ограничивать количество новых АЗС в регионах.

Для рядовых водителей это означает, что привычная газовая заправка у дома может закрыться, если не пройдет модернизацию, а общая доступность топлива будет строго контролироваться государством.

Ранее Курсив Авто рассказывал о новых правилах регистрации тюнинга авто, которые заработали с 27 января. Также в Казахстане вводят цифровую маркировку моторных масел — подробности здесь.