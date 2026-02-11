В Казахстане ужесточат требования к газовым заправкам

Новые стандарты безопасности.
Сегодня около 90% из 3 тыс. действующих в стране заправок используют наземные емкости. Законопроект вводит жесткие ограничения для этого сектора:
любая новая газовая заправка теперь может строиться только с подземными резервуарами; владельцы действующих АЗС должны перенести свои емкости под землю до 1 января 2031 года; вводится прямой запрет на заправку авто и бытовых баллонов в любых местах, кроме официально разрешенных.
Регулирование рынка и дефицит.
Ситуация осложняется нехваткой ресурса: в 2025 году при добыче в 1,8 млн тонн потребление составило 2 млн тонн. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, акиматы получат право ограничивать количество новых АЗС в регионах.
Для рядовых водителей это означает, что привычная газовая заправка у дома может закрыться, если не пройдет модернизацию, а общая доступность топлива будет строго контролироваться государством.
Ранее Курсив Авто рассказывал о новых правилах регистрации тюнинга авто, которые заработали с 27 января. Также в Казахстане вводят цифровую маркировку моторных масел — подробности здесь.