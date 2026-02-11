В Казахстане ужесточат требования к газовым заправкам

В мажилисе одобрили в первом чтении поправки, которые меняют правила игры для владельцев машин на автогазе. Новые нормы направлены на повышение безопасности и борьбу с дефицитом топлива. Основной причиной реформ стали трагические инциденты 2025 года в Туркестанской и Атырауской областях, где из-за взрывов на АЗС с наземными резервуарами погибли люди.