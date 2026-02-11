Три мощных вспышки класса М случились на Солнце 11 февраля — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.
Ученые обращают внимание, что в среду, 11 февраля, примерно в 03.09 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N16W84) случилась вспышка на Солнце класса M1.2. Она продолжалась 24 минуты. Затем около 03.44 была зарегистрирована еще одна всышка. Ее уровень оказался M1.1, она длилась 21 минуту. Третья вспышка класса M1.4 произошла около 03.57. Ее продолжительность составила девять минут.
Ранее ученые сказали о ситуации с активными центрами на Солнце: «Исчезнет навсегда».
Тем временем «Минскстрой» сказал про строительство нового квартала рядом с центром Минска.
Кроме того, санслужба пришла с проверкой в магазин после видео минчанки про испорченный фарш.