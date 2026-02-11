Три мощных вспышки класса М случились на Солнце 11 февраля — что ждать белорусам

Ученые обращают внимание, что в среду, 11 февраля, примерно в 03.09 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N16W84) случилась вспышка на Солнце класса M1.2. Она продолжалась 24 минуты. Затем около 03.44 была зарегистрирована еще одна всышка. Ее уровень оказался M1.1, она длилась 21 минуту. Третья вспышка класса M1.4 произошла около 03.57. Ее продолжительность составила девять минут.