Снег и безопасность: на трассе Астана — Алматы тестируют инновацию

Работы ведутся под научно-техническим сопровождением «Казахстанского дорожного научно-исследовательского института» — КаздорНИИ. Специалисты института проводят системный мониторинг технического состояния конструкции и оценивают её эффективность в реальных условиях эксплуатации.
Где установлен экспериментальный участок.
Опытно-экспериментальная зона протяжённостью около 500 метров расположена вблизи Темиртау.
Тросовые ограждения смонтированы:
В центральной разделительной полосе.
На обочине автодороги.
Основная задача технологии — повысить безопасность движения на участке с высокой снегозаносимостью и сложными зимними условиями.
В чем преимущество тросовых ограждений.
Новая система решает сразу несколько задач:
Предотвращает выезд транспорта на встречную полосу.
Снижает риск лобовых столкновений.
Исключает накопление снега в разделительной полосе.
Не способствует образованию снежных заносов.
В отличие от традиционных металлических барьерных конструкций, тросовые системы не создают «снежных ловушек», что особенно важно для трасс с интенсивными метелями.
Реальный случай подтвердил эффективность.
Во время эксплуатации на опытном участке произошло дорожно-транспортное происшествие.
Легковой автомобиль, двигавшийся со скоростью 110 км/ч, совершил наезд на тросовое ограждение.
Конструкция выдержала удар:
Удерживающий трос сохранил целостность.
Поглотил значительную часть кинетической энергии.
Предотвратил выезд автомобиля на встречную полосу.
Таким образом удалось минимизировать возможные последствия инцидента и исключить риск лобового столкновения.
Что дальше.
С учётом положительных результатов мониторинга в текущем году планируется допустить применение тросовых ограждений на других автомобильных дорогах страны.
Окончательное решение будет приниматься:
На основе анализа эксплуатационных показателей.
С учетом требований нормативно-технических документов.
Если технология получит широкое распространение, это может существенно повысить уровень безопасности на зимних трассах Казахстана.