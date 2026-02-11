Ричмонд
Снег и безопасность: на трассе Астана — Алматы тестируют инновацию

На одном из самых снегозаносимых участков автодороги «Астана — Алматы» (KAZ01) второй год продолжается апробация тросовых дорожных ограждений, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Работы ведутся под научно-техническим сопровождением «Казахстанского дорожного научно-исследовательского института» — КаздорНИИ. Специалисты института проводят системный мониторинг технического состояния конструкции и оценивают её эффективность в реальных условиях эксплуатации.

Где установлен экспериментальный участок.

Опытно-экспериментальная зона протяжённостью около 500 метров расположена вблизи Темиртау.

Тросовые ограждения смонтированы:

В центральной разделительной полосе.

На обочине автодороги.

Основная задача технологии — повысить безопасность движения на участке с высокой снегозаносимостью и сложными зимними условиями.

В чем преимущество тросовых ограждений.

Новая система решает сразу несколько задач:

Предотвращает выезд транспорта на встречную полосу.

Снижает риск лобовых столкновений.

Исключает накопление снега в разделительной полосе.

Не способствует образованию снежных заносов.

В отличие от традиционных металлических барьерных конструкций, тросовые системы не создают «снежных ловушек», что особенно важно для трасс с интенсивными метелями.

Реальный случай подтвердил эффективность.

Во время эксплуатации на опытном участке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль, двигавшийся со скоростью 110 км/ч, совершил наезд на тросовое ограждение.

Конструкция выдержала удар:

Удерживающий трос сохранил целостность.

Поглотил значительную часть кинетической энергии.

Предотвратил выезд автомобиля на встречную полосу.

Таким образом удалось минимизировать возможные последствия инцидента и исключить риск лобового столкновения.

Что дальше.

С учётом положительных результатов мониторинга в текущем году планируется допустить применение тросовых ограждений на других автомобильных дорогах страны.

Окончательное решение будет приниматься:

На основе анализа эксплуатационных показателей.

С учетом требований нормативно-технических документов.

Если технология получит широкое распространение, это может существенно повысить уровень безопасности на зимних трассах Казахстана.