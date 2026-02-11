Очередь из фур сохраняется на границе Беларуси с Литвой

По данным ведомства на 10:00 среды, в пунктах пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны) въезда в ЕС ожидают 150 фур. В пункте «Бенякони» («Шальчининкай») в очереди находятся 100 грузовиков.