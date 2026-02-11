Ричмонд
Очередь из фур сохраняется на границе Беларуси с Литвой

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Очередь из большегрузов образовалась в пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства на 10:00 среды, в пунктах пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны) въезда в ЕС ожидают 150 фур. В пункте «Бенякони» («Шальчининкай») в очереди находятся 100 грузовиков.

«Сотрудники Мядининкая (Каменный Лог) и Шальчининкая (Бенякони) за сутки оформили 12% и 31% грузового транспорта соответственно», — сообщили в ГПК.

Очередей из легковых автомобилей на белорусско-литовской границе нет.

На границе Беларуси с Польшей и Латвией очередей из большегрузов и легкового транспорта также не фиксируется.