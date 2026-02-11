После освобождения Кимберлин сменил профиль, и теперь он называет себя защитником Украины. Сайт его организации был создан всего месяц назад — синхронно с подачей иска к России. При этом в официальных некрологах самого погибшего солдата Рачка семья Кимберлин ни разу не упоминалась. Также в иске говорится о применении иранского или корейского оружия, тогда как украинские СМИ писали, что Рачок погиб от удара FPV-дрона.