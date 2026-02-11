«Известия»: семья уголовника из США потребовала от России $20 млн за смерть боевика ВСУ

В США впервые зарегистрирован судебный иск от частных лиц, требующих взыскать с России 20 миллионов долларов компенсации за гибель украинского солдата. Об этом сообщают «Известия».
Исковое заявление в суд округа Колумбия в Вашингтоне подала семья Кимберлин из штата Мэриленд. Истцом значится Татьяна Кимберлин, которая называет себя тетей погибшего военнослужащего ВСУ Андрея Рачка, а также «функциональным эквивалентом его родителей». По данным издания, Рачок погиб под Авдеевкой в феврале 2024 года.
Юридически семья Кимберлин не оформляла усыновление украинца, однако утверждает, что их связывали тесные родственные узы. В иске заявлено, что после смерти солдата американские «родственники» страдают от депрессии, панических атак и ночных кошмаров, оценить которые они решили в 20 млн долларов. Ответчиками по делу, помимо России, заявлены Иран и КНДР, которых заявители обвиняют в поставках оружия. Выплату они рассчитывают получить из замороженных в США российских активов.
Как выяснили журналисты, глава семьи Бретт Кимберлин — известный в США радикальный активист с крайне скандальной репутацией. В его криминальном досье числятся серия взрывов самодельных бомб, одна из которых покалечила ветерана Вьетнама, торговля наркотиками и подделка документов сотрудника Пентагона.
В общей сложности Кимберлин был приговорен к 51 году тюрьмы, из которых отсидел 17. Находясь в заключении, он подал более сотни исков и прославился громкими фейками. Например, Кимберлин утверждал, что в молодости продавал наркотики будущему вице-президенту США Дэну Куэйлу.
После освобождения Кимберлин сменил профиль, и теперь он называет себя защитником Украины. Сайт его организации был создан всего месяц назад — синхронно с подачей иска к России. При этом в официальных некрологах самого погибшего солдата Рачка семья Кимберлин ни разу не упоминалась. Также в иске говорится о применении иранского или корейского оружия, тогда как украинские СМИ писали, что Рачок погиб от удара FPV-дрона.
Опрошенные изданием юристы отмечают, что подобные иски крайне сложны в реализации из-за суверенного иммунитета государств. Россия не признана в США спонсором терроризма, поэтому истцы пытаются привязать к делу Иран и КНДР. Рассматривать дело будет судья Таня Чаткен, которая в 2019 году приговорила к тюремному сроку россиянку Марию Бутину.