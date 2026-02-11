Калининградским студенткам выплатили более 4 миллионов рублей за беременность и роды

Выплата положена всем студенткам-очницам, независимо от того, учатся они на бюджете или платно. Обратиться за ней можно через портал «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Для этого нужны справка из медучреждения о сроке отпуска по беременности и родам и справка из вуза или колледжа, подтверждающая очную форму обучения.