Калининградским студенткам выплатили более 4 миллионов рублей за беременность и роды

Отделение Социального фонда России по Калининградской области сообщило, что с сентября прошлого года 46 студенток очного обучения получили пособие по беременности и родам. Общая сумма выплат превысила 4 миллиона рублей.

Выплата положена всем студенткам-очницам, независимо от того, учатся они на бюджете или платно. Обратиться за ней можно через портал «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Для этого нужны справка из медучреждения о сроке отпуска по беременности и родам и справка из вуза или колледжа, подтверждающая очную форму обучения.

Размер пособия составляет 21263 рубля в месяц. В среднем за стандартный отпуск в 140 дней девушки получают около 102 тысяч рублей. Деньги перечисляются единовременно за весь период декрета.

Если студентка официально работает, она может получать сразу две выплаты: от Соцфонда как студентка и от работодателя как сотрудница. Второе пособие рассчитывается исходя из 100% её среднего заработка за последние два года.