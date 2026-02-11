Калининградским студенткам выплатили более 4 миллионов рублей за беременность и роды

Выплата положена всем студенткам-очницам, независимо от того, учатся они на бюджете или платно. Обратиться за ней можно через портал «Госуслуги», клиентскую службу Соцфонда или МФЦ. Для этого нужны справка из медучреждения о сроке отпуска по беременности и родам и справка из вуза или колледжа, подтверждающая очную форму обучения.
Размер пособия составляет 21263 рубля в месяц. В среднем за стандартный отпуск в 140 дней девушки получают около 102 тысяч рублей. Деньги перечисляются единовременно за весь период декрета.
Если студентка официально работает, она может получать сразу две выплаты: от Соцфонда как студентка и от работодателя как сотрудница. Второе пособие рассчитывается исходя из 100% её среднего заработка за последние два года.