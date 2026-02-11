Ричмонд
Чиновники незаконно лишили жилищных прав сироту из Башкирии: дело дошло до прокуроров и суда

В Башкирии сироту незаконно лишили права на улучшение жилищных условий.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии прокуратура через суд восстановила жилищные права девушки, оставшейся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

28-летняя уфимка с 2013 года состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Однако в 2025-ом ее без законных оснований исключили из этого списка.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании действий местной администрации незаконными и восстановлении прав девушки. Инстанция полностью удовлетворила требования.

— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.