Чиновники незаконно лишили жилищных прав сироту из Башкирии: дело дошло до прокуроров и суда

В Бурзянском районе Башкирии прокуратура через суд восстановила жилищные права девушки, оставшейся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
28-летняя уфимка с 2013 года состояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Однако в 2025-ом ее без законных оснований исключили из этого списка.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании действий местной администрации незаконными и восстановлении прав девушки. Инстанция полностью удовлетворила требования.
— Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
