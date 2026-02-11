В Омской области пройдет соревнование по ловле рыбы на блесну

Кубок Омской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда» состоится 14 и 15 февраля на озере Ик в Крутинском районе. Проверить свою удачливость омских рыболовов приглашает минспорта Омской области.
В ведомстве сообщили, что «охота» будет вестись на окуня, щуку и судака — арбитры будут принимать в зачет только эти виды рыб. Судьи определят сильнейших в личном и командном первенстве. Старт турнира состоится 14 февраля — в 10:00 и 15 февраля — в 9:00. Итоги соревнований будут учитываться при формировании сборной региона для участия в турнирах различного ранга.