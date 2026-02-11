Власти Казахстана не будут вмешиваться в ситуацию с запретом на въезд Сабурову в РФ

«Если есть потребность, я имею в виду, не только Нурлана Сабурова, но и других граждан, если у него есть потребность выезда в ту или иную страну, а стоит запрет, он решает в индивидуальном порядке. Может нанять адвокатов, юристов, оспорить решение. Все это регулируется не нашей страной, а законодательством страны, которая такие запреты ставит», — подчеркнул Бакаев.