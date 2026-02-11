Власти Казахстана не будут вмешиваться в ситуацию с запретом на въезд Сабурову в РФ

«Если есть потребность, я имею в виду, не только Нурлана Сабурова, но и других граждан, если у него есть потребность выезда в ту или иную страну, а стоит запрет, он решает в индивидуальном порядке. Может нанять адвокатов, юристов, оспорить решение. Все это регулируется не нашей страной, а законодательством страны, которая такие запреты ставит», — подчеркнул Бакаев.
По его словам, Сабуров официально не обращался ни в посольство Казахстана в Москве, ни в МИД РК. Бакаев также отказался комментировать само решение о запрете, ссылаясь на то, что это внутреннее решение России, регламентированное ее законодательством.
Казахстан также не имеет отношения к тому, что в России у Сабурова осталось имущество.
«Я думаю, что такие вопросы также регулируются законодательством страны, где оно находится непосредственно. Также решаются через органы того государства, суды и другие органы», — добавил Бакаев.
О финансировании военных действий.
Ранее в соцсетях распространилось видео, где комик рассказывает о подарке 10 мотоциклов эндуро Легиону Вагнера Истра, воюющему на стороне России против Украины. Юрист Бауыржан Онгаров считает, что за это Сабурову может грозить в Казахстане до 12 лет лишения свободы за поддержку наемников.
Как рассказал журналистам заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгелдиев, Генпрокуратура уголовное дело на артиста не возбуждала. Однако не уточнил, будет ли дело открываться в дальнейшем.
Ранее «Курсив» писал, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию до 2076 года. Комика задержали в московском аэропорту Внуково после прилета из Дубая.