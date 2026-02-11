Богомолов попросил снять его с поста ректора Школы-студии МХАТ

«В этом вопросе должна быть учтена в том числе театральная практика. В этом контексте Константин Богомолов может быть назван коренным мхатовским человеком: он ставил спектакли и в Театре Олега Табакова, и в МХТ имени А. П. Чехова. Некоторые из этих постановок до сих пор идут — и идут успешно. Я подсчитал, что из неполных 83 лет истории Школы-студии МХАТ 51 год ею руководили не ее выпускники. И до сих пор это никого не смущало», — отметил Заславский.