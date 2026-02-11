Масштабные реформы: инфляцию планируют снизить до 9−11%

Главный акцент — практический результат для населения. Конституционная реформа и экономические меры, по словам Премьера, должны обеспечить реальный рост доходов и благосостояния граждан.
«Как отметил Президент, в проекте новой Конституции чётко закреплён принцип “не человек для государства, а государство для человека”. … В первую очередь приоритет должен быть отдан повышению доходов и благосостояния населения».
Экономика: инфляция, доходы и поддержка бизнеса.
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин представил меры по стабилизации макроэкономической ситуации.
Основные задачи:
Совместно с Нацбанком подготовить план по снижению инфляции до 9−11%.
До 1 мая принять Программу повышения доходов населения на 2026−2029 годы.
Продолжить развитие господдержки бизнеса по принципу «одного окна» через EGov Business.
Премьер поручил активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные договоры и механизмы ценовой стабильности.
Цифровизация и ИИ: новая модель госуправления.
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил о внедрении отраслевых цифровых платформ.
В числе ключевых решений:
Платформа KEDEN и цифровизация налогового администрирования.
Tasqyn для прогнозирования паводков.
eJoldar в автодорожной сфере.
Smart Cargo в логистике.
Поставлены задачи по миграции госинформсистем на платформу QazTech, созданию отраслевых Data Lake и расширению применения отечественных ИИ-решений.
Инвестиции и трансформация «Самрук-Қазына».
Фонд «Самрук-Қазына» планирует привлечь более 27 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в 2026—2030 годах.
Премьер-министр поручил:
Разработать чёткие целевые индикаторы по инвестициям до 2030 года.
Закрепить KPI для госорганов и акиматов.
Усилить постинвестиционный мониторинг.
Также рассматривается вопрос дальнейшей трансформации структуры Фонда.
Энергетика и промышленность: новые мощности и глубокая переработка.
До 2029 года планируется ввод 13,3 ГВт новых энергетических мощностей.
Поручено:
Внести Национальный план по угольной генерации.
Усилить энергокаркас страны и объединить энергозоны.
Реализовать проекты ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.
В промышленности акцент сделан на глубокой переработке сырья и поддержке отечественных производителей.
Транспорт и транзит: ставка на рост.
В 2026 году объём транзита планируется довести до 55 млн тонн.
Среди задач:
Запуск новых железнодорожных проектов.
Модернизация 33 автомобильных пунктов пропуска.
Полная цифровизация логистических процессов.
Промышленный запуск платформы Smart Cargo.
АПК и продовольственная безопасность.
В агропромышленном комплексе запланированы системные меры.
Ключевые направления:
Насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией.
Усиление ветеринарного контроля.
Развитие кооперации в сельском хозяйстве.
Повышение прозрачности господдержки через цифровые инструменты.
Социальная сфера: цифровые профили и медицина.
Поставлены задачи по цифровизации социальной поддержки и здравоохранения.
В том числе:
Формирование цифровых профилей домохозяйств.
Интеграция мер поддержки в систему «Социальный кошелёк».
Создание Единой государственной медицинской информационной системы.
Оцифровка деятельности Фонда социального медицинского страхования.
Главный критерий — измеримый результат.
По итогам совещания Олжас Бектенов подчеркнул:
«Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Рост доходов и благосостояния населения — конкретный результат нашей работы».
Правительство и акиматы должны обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений. Ключевой показатель — реальный эффект для граждан и бизнеса.