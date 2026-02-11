Ричмонд
Масштабные реформы: инфляцию планируют снизить до 9−11%

Премьер-министр Олжас Бектенов провёл совещание по исполнению поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 10 февраля.

Источник: DKNews.kz

Главный акцент — практический результат для населения. Конституционная реформа и экономические меры, по словам Премьера, должны обеспечить реальный рост доходов и благосостояния граждан.

«Как отметил Президент, в проекте новой Конституции чётко закреплён принцип “не человек для государства, а государство для человека”. … В первую очередь приоритет должен быть отдан повышению доходов и благосостояния населения».

Экономика: инфляция, доходы и поддержка бизнеса.

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин представил меры по стабилизации макроэкономической ситуации.

Основные задачи:

Совместно с Нацбанком подготовить план по снижению инфляции до 9−11%.

До 1 мая принять Программу повышения доходов населения на 2026−2029 годы.

Продолжить развитие господдержки бизнеса по принципу «одного окна» через EGov Business.

Премьер поручил активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные договоры и механизмы ценовой стабильности.

Цифровизация и ИИ: новая модель госуправления.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил о внедрении отраслевых цифровых платформ.

В числе ключевых решений:

Платформа KEDEN и цифровизация налогового администрирования.

Tasqyn для прогнозирования паводков.

eJoldar в автодорожной сфере.

Smart Cargo в логистике.

Поставлены задачи по миграции госинформсистем на платформу QazTech, созданию отраслевых Data Lake и расширению применения отечественных ИИ-решений.

Инвестиции и трансформация «Самрук-Қазына».

Фонд «Самрук-Қазына» планирует привлечь более 27 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в 2026—2030 годах.

Премьер-министр поручил:

Разработать чёткие целевые индикаторы по инвестициям до 2030 года.

Закрепить KPI для госорганов и акиматов.

Усилить постинвестиционный мониторинг.

Также рассматривается вопрос дальнейшей трансформации структуры Фонда.

Энергетика и промышленность: новые мощности и глубокая переработка.

До 2029 года планируется ввод 13,3 ГВт новых энергетических мощностей.

Поручено:

Внести Национальный план по угольной генерации.

Усилить энергокаркас страны и объединить энергозоны.

Реализовать проекты ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

В промышленности акцент сделан на глубокой переработке сырья и поддержке отечественных производителей.

Транспорт и транзит: ставка на рост.

В 2026 году объём транзита планируется довести до 55 млн тонн.

Среди задач:

Запуск новых железнодорожных проектов.

Модернизация 33 автомобильных пунктов пропуска.

Полная цифровизация логистических процессов.

Промышленный запуск платформы Smart Cargo.

АПК и продовольственная безопасность.

В агропромышленном комплексе запланированы системные меры.

Ключевые направления:

Насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией.

Усиление ветеринарного контроля.

Развитие кооперации в сельском хозяйстве.

Повышение прозрачности господдержки через цифровые инструменты.

Социальная сфера: цифровые профили и медицина.

Поставлены задачи по цифровизации социальной поддержки и здравоохранения.

В том числе:

Формирование цифровых профилей домохозяйств.

Интеграция мер поддержки в систему «Социальный кошелёк».

Создание Единой государственной медицинской информационной системы.

Оцифровка деятельности Фонда социального медицинского страхования.

Главный критерий — измеримый результат.

По итогам совещания Олжас Бектенов подчеркнул:

«Времени на раскачку нет. Необходимо принимать смелые и эффективные решения и оперативно их реализовать. Рост доходов и благосостояния населения — конкретный результат нашей работы».

Правительство и акиматы должны обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений. Ключевой показатель — реальный эффект для граждан и бизнеса.