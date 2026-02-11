«Установите приложение для защиты денег»: сибиряк дал мошенникам доступ к телефону и стал должником по кредиту

Пенсионеру из Слюдянского района вернули деньги, которые у него украли мошенники. Неизвестные позвонили сибиряку и представились сотрудниками банка. Аферисты убедили мужчину установить на телефон специальное приложение, чтобы сохранить сбережения. Это дало им возможность получить доступ к его банковскому приложению.