«Установите приложение для защиты денег»: сибиряк дал мошенникам доступ к телефону и стал должником по кредиту

Мужчине из Слюдянского района вернули более 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пенсионеру из Слюдянского района вернули деньги, которые у него украли мошенники. Неизвестные позвонили сибиряку и представились сотрудниками банка. Аферисты убедили мужчину установить на телефон специальное приложение, чтобы сохранить сбережения. Это дало им возможность получить доступ к его банковскому приложению.

— В результате мошенники заключили кредитный договор на имя пенсионера и перевели деньги на счет третьего лица, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуре.

После того как пенсионер погасил кредит, прокуратура подала иск, требуя признать договор займа недействительным и вернуть выплаченные им деньги. Благодаря вмешательству ведомства, пенсионер получил обратно от банка более 364 тысяч рублей, которые он выплатил по кредиту.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, как туроператор испортила отпуск 63 клиентам и похитила 14 миллионов рублей. Летом 2024 года 45-летняя Инна Распутина из Братска решила отправиться с сыном в Сочи. Чтобы купить путевки, сибирячка обратилась к знакомому менеджеру. Продолжение истории читайте здесь.