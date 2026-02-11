«Установите приложение для защиты денег»: сибиряк дал мошенникам доступ к телефону и стал должником по кредиту

Пенсионеру из Слюдянского района вернули деньги, которые у него украли мошенники. Неизвестные позвонили сибиряку и представились сотрудниками банка. Аферисты убедили мужчину установить на телефон специальное приложение, чтобы сохранить сбережения. Это дало им возможность получить доступ к его банковскому приложению.
— В результате мошенники заключили кредитный договор на имя пенсионера и перевели деньги на счет третьего лица, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуре.
После того как пенсионер погасил кредит, прокуратура подала иск, требуя признать договор займа недействительным и вернуть выплаченные им деньги. Благодаря вмешательству ведомства, пенсионер получил обратно от банка более 364 тысяч рублей, которые он выплатил по кредиту.
