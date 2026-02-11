Расписание Оразы для Астаны, Алматы и Шымкента

По его словам, дата начала поста определена с учётом научных расчётов и решения Совета по фетвам при Совете муфтиев Организации тюркских государств.
«Учитывая результаты научных исследований и решение Совета по фетвам при Совете муфтиев Организации тюркских государств, мы приняли общее решение. Если на то будет воля Аллаха, в этом году месяц Рамазан начнётся 19 февраля. А ночь с 16 на 17 марта — священная Ночь предопределения (Ляйлятуль-кадр). 20 марта — праздник Ораза айт», — сказал Наурызбай кажы Таганулы.
Как будет проходить пост.
В течение всего месяца верующие будут соблюдать уразу от рассвета до захода солнца. Утренний приём пищи — сухур — в большинстве регионов Казахстана приходится примерно на пять часов утра. После этого мусульмане воздерживаются от еды и питья до сумерек, когда наступает время ифтара.
Продолжительность поста будет меняться в зависимости от светового дня, который по мере приближения весны постепенно увеличивается.
Расписание Оразы для крупных городов.
Ниже представлено расписание оразы для Алматы, Астаны и Шымкента с указанием времени сухура и ифтара на каждый день месяца Рамазан. Графики учитывают географические особенности регионов и разницу во времени восхода и захода солнца.
Для жителей других населённых пунктов расписание Оразы доступно на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана. Там же размещаются разъяснения, связанные с соблюдением поста и религиозными обрядами в течение священного месяца.
