Расписание Оразы для Астаны, Алматы и Шымкента

«Учитывая результаты научных исследований и решение Совета по фетвам при Совете муфтиев Организации тюркских государств, мы приняли общее решение. Если на то будет воля Аллаха, в этом году месяц Рамазан начнётся 19 февраля. А ночь с 16 на 17 марта — священная Ночь предопределения (Ляйлятуль-кадр). 20 марта — праздник Ораза айт», — сказал Наурызбай кажы Таганулы.