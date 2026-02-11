Телефоны начали проверять в метро Нижнего Новгорода

Сотрудники службы транспортной безопасности столичного метрополитена теперь просят пассажиров включать свои мобильные устройства. Такую информацию распространил Telegram-канал «МетроНН».
Кроме того, в подземке продолжается досмотр багажа с помощью рентгенотелевизионных установок. Отмечается, что действия персонала соответствуют законодательству, а проверка электронных устройств была предусмотрена приказом Министерства транспорта РФ, изданным в феврале 2025 года.
Помимо мобильных телефонов, пассажиров могут попросить включить и продемонстрировать работу другой техники, такой как радио- и телеприемники, фото- и видеокамеры, персональные компьютеры, а также аудио- и видеоустройства.
