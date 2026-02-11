Крым переходит от зерна к садам и виноградникам из-за засухи

Прошлогодняя засуха, из-за которой восемь районов Крыма недополучили урожай зерновых, вынуждает пересмотреть картину традиционных посадок. Об этом в рамках выставки «АгроЭкспоКрым-2026» заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
«У нас консервативная система севооборота, и любая попытка сдвинуться вправо-влево должна быть хорошо просчитана. К сожалению, технические культуры ярового сева в прошлом году повели себя некорректно, потому что была засуха. Поэтому будем смещаться в сторону садоводства и виноградарства, а также овощеводства», — отметил Кратюк.
В этой связи вопрос номер один — системы «умного орошения» и экономия воды.
«Не секрет, что для Крыма основным направлением является мелиорация. Это вопрос номер один — экономия воды. У нас ее достаточно, но ее расходовать надо экономно», — подчеркнул министр.
Ключевым моментом, по его словам, остаются кадры для сельского хозяйства и развитие марикультуры, как одно из перспективных направлений.