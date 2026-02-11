Крым переходит от зерна к садам и виноградникам из-за засухи

«У нас консервативная система севооборота, и любая попытка сдвинуться вправо-влево должна быть хорошо просчитана. К сожалению, технические культуры ярового сева в прошлом году повели себя некорректно, потому что была засуха. Поэтому будем смещаться в сторону садоводства и виноградарства, а также овощеводства», — отметил Кратюк.