Крым переходит от зерна к садам и виноградникам из-за засухи

В Крыму меняют стратегию агропроизводства из-за засухи.

Источник: Комсомольская правда

Прошлогодняя засуха, из-за которой восемь районов Крыма недополучили урожай зерновых, вынуждает пересмотреть картину традиционных посадок. Об этом в рамках выставки «АгроЭкспоКрым-2026» заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

«У нас консервативная система севооборота, и любая попытка сдвинуться вправо-влево должна быть хорошо просчитана. К сожалению, технические культуры ярового сева в прошлом году повели себя некорректно, потому что была засуха. Поэтому будем смещаться в сторону садоводства и виноградарства, а также овощеводства», — отметил Кратюк.

В этой связи вопрос номер один — системы «умного орошения» и экономия воды.

«Не секрет, что для Крыма основным направлением является мелиорация. Это вопрос номер один — экономия воды. У нас ее достаточно, но ее расходовать надо экономно», — подчеркнул министр.

Ключевым моментом, по его словам, остаются кадры для сельского хозяйства и развитие марикультуры, как одно из перспективных направлений.