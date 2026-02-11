В Воронеже разработали новый способ очистки промышленных выбросов

ВОРОНЕЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разработали и запатентовали установку, которая очищает промышленные выбросы с помощью вращающейся водяной пелены. Новый образец компактнее, дешевле в эксплуатации и эффективнее, чем существующие устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Группа ученых под руководством заведующей кафедрой биохимии и биотехнологии ВГУИТ, доктора биологических наук Ольги Корнеевой разработала и запатентовала полезную модель для очистки промышленных выбросов. Предложенный пылеуловитель мокрого типа может быть использован в теплоэнергетике, машиностроении, строительной индустрии и других областях», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что задачей ученых было упрощение процесса фильтрации (уменьшения габаритов установки и сложности конструкции) с одновременным увеличением качества (степени очистки) очистки воздуха путем использования методов набегающей волны и водяного тумана. Разработанный прибор состоит из корпуса модуля водяной очистки с расположенными в нем входом загрязненного воздуха, резервуаром с водой (водный барьер), воздуховодом с барьерами прорыва, изогнутыми направляющими воздуховода и каплеуловителями, расположенными в лабиринтном порядке, перекрывающими друг друга и выполненными в виде желоба в поперечном сечении, а также корпус с фильтрами тонкой очистки и выходом для чистого воздуха. «Способ очистки воздуха с помощью нашего пылеуловителя основан на использовании методов набегающей волны и водяного тумана, отличающийся от известных аналогов тем, что образование волны и водяного тумана осуществляется за счет динамики набегающего потока загрязненного воздуха и специальной аэродинамической геометрии барьеров прорыва, направляющих воздуховодов и каплеуловителей (выполнены в виде желоба в поперечном сечении имеющего форму галочки), что обеспечивает эффективное взаимодействие воздушного потока с жидкостью без применения дополнительных устройств для генерации волн или тумана», — прокомментировал один из главных разработчиков Андрей Дронов.
По сравнению с существующими устройствами, предложенный образец имеет меньшие габариты, более экономичен и производителен, не так подвержен загрязнению в процессе эксплуатации и более прост в использовании. «Микробиологичаская оценка воздуха в помещениях, где установлен пылеуловитель, показала эффективность его работы. Устройство очищает воздух от взвешенных веществ, в том числе пыли, за счет создания мелкодисперсной пелены закрученной жидкости, а также каплеуловителя лабиритного типа. В то же время установка проста в исполнении и не требует значительных энергозатрат», — рассказала Корнеева.