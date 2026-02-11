В Воронеже разработали новый способ очистки промышленных выбросов

Отмечается, что задачей ученых было упрощение процесса фильтрации (уменьшения габаритов установки и сложности конструкции) с одновременным увеличением качества (степени очистки) очистки воздуха путем использования методов набегающей волны и водяного тумана. Разработанный прибор состоит из корпуса модуля водяной очистки с расположенными в нем входом загрязненного воздуха, резервуаром с водой (водный барьер), воздуховодом с барьерами прорыва, изогнутыми направляющими воздуховода и каплеуловителями, расположенными в лабиринтном порядке, перекрывающими друг друга и выполненными в виде желоба в поперечном сечении, а также корпус с фильтрами тонкой очистки и выходом для чистого воздуха. «Способ очистки воздуха с помощью нашего пылеуловителя основан на использовании методов набегающей волны и водяного тумана, отличающийся от известных аналогов тем, что образование волны и водяного тумана осуществляется за счет динамики набегающего потока загрязненного воздуха и специальной аэродинамической геометрии барьеров прорыва, направляющих воздуховодов и каплеуловителей (выполнены в виде желоба в поперечном сечении имеющего форму галочки), что обеспечивает эффективное взаимодействие воздушного потока с жидкостью без применения дополнительных устройств для генерации волн или тумана», — прокомментировал один из главных разработчиков Андрей Дронов.