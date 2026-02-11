Туристические полеты из Прикамья на плато Маньпупунер начнутся к конце месяца

Полеты будут выполняться на воздушном судне авиакомпании «Геликс». Ее гендиректор Вадим Балдин рассказал, что перед открытием сезона Ми-8Т прошел капитальный ремонт. По его словам, машина может быть задействована в других проектах по развитию внутреннего туризма в Пермском крае, а также доставки рыбаков и охотников в труднодоступные районы. Господин Балдин добавил, что финансовую поддержку капремонта оказала ООО «Сибирская лизинговая компания». При выполнении полета на Маньпупунер Ми-8Т может взять на борт до 18 пассажиров.