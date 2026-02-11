Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У уфимского кафе произошли два массовых побоища: 19 парней предстанут перед судом

В Уфе осудят 19 участников массовых драк у кафе на улице Коммунистической.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершилось расследование уголовных дел против молодых людей, обвиняемых в организации и участии в массовых драках, произошедших у развлекательного заведения на улице Коммунистической в январе 2025 года. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Башкирии.

Согласно версии следствия, ночью 4 января в помещении кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в котором участвовали как местные жители, так и иностранные граждане. Конфликт перерос в уличную драку, в результате которой девять человек получили травмы.

Спустя два дня, 6 января, участники конфликта встретились у входа в то же заведение. Снова случилась массовая драка. В результате пострадали уже 16 человек.

Прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 19 обвиняемых в возрасте от 19 до 25 лет, среди которых шестеро иностранцев. Им инкриминируется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых как оружие.

Уголовные дела направлены в Кировский районный суд Уфы. Материалы в отношении других соучастников выделены в отдельное производство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.