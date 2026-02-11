У уфимского кафе произошли два массовых побоища: 19 парней предстанут перед судом

В Уфе завершилось расследование уголовных дел против молодых людей, обвиняемых в организации и участии в массовых драках, произошедших у развлекательного заведения на улице Коммунистической в январе 2025 года. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Башкирии.