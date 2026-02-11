У уфимского кафе произошли два массовых побоища: 19 парней предстанут перед судом

В Уфе завершилось расследование уголовных дел против молодых людей, обвиняемых в организации и участии в массовых драках, произошедших у развлекательного заведения на улице Коммунистической в январе 2025 года. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Башкирии.
Согласно версии следствия, ночью 4 января в помещении кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в котором участвовали как местные жители, так и иностранные граждане. Конфликт перерос в уличную драку, в результате которой девять человек получили травмы.
Спустя два дня, 6 января, участники конфликта встретились у входа в то же заведение. Снова случилась массовая драка. В результате пострадали уже 16 человек.
Прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении 19 обвиняемых в возрасте от 19 до 25 лет, среди которых шестеро иностранцев. Им инкриминируется хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых как оружие.
Уголовные дела направлены в Кировский районный суд Уфы. Материалы в отношении других соучастников выделены в отдельное производство.
