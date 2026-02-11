В Крыму завершилась реконструкция художественного училища имени Самокиша

В Симферополе завершили масштабную реконструкцию художественного училища Н. С. Самокиша, на которую из бюджета Крыма направили 334,8 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампредседателя республиканского Совмина Михаил Назаров.
В результате работ площадь здания увеличилась почти вдвое, были надстроены три этажа и полностью обновлена инфраструктура. Теперь в училище есть современные учебные классы, мастерские, библиотека и актовый зал. Также созданы условия для маломобильных студентов, обновлены инженерные сети и благоустроена территория.
Дополнительно по нацпроекту «Культура» учреждение получило 3,23 млн рублей на оснащение: новое оборудование, мольберты, интерактивные панели и деревообрабатывающий станок.
Директор училища Виктор Ермаков отметил, что после реконструкции здесь могут комфортно учиться 160 студентов. В планах — открытие новых специальностей «скульптура» и «графика», а также организации фондохранилища.