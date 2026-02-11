В Крыму завершилась реконструкция художественного училища имени Самокиша

В результате работ площадь здания увеличилась почти вдвое, были надстроены три этажа и полностью обновлена инфраструктура. Теперь в училище есть современные учебные классы, мастерские, библиотека и актовый зал. Также созданы условия для маломобильных студентов, обновлены инженерные сети и благоустроена территория.