Власть ненавязчиво навязывает омичам мессенджер MАХ, объясняя его выгоду

Новые возможности появились для омских пользователей портала «Госуслуг», чьи аккаунты были «заморожены» на 72 часа из-за подозрительной активности. Только для этого жители региона должны завести аккаунт в мессенджере MАХ.
«Теперь граждане могут восстановить полный доступ к услугам досрочно, воспользовавшись дистанционным способом — цифровым ID в мессенджере MАХ. Ранее восстановление доступа было возможно только в очном порядке через многофункциональные центры (МФЦ). Новый метод, основанный на использовании цифрового ID, обеспечивает надежную идентификацию личности и гарантирует безопасность данных пользователей», — говорится в сообщении министерства цифрового развития и связи Омской области.
Также в ведомстве напомнили, что «заморозка» аккаунтов в Госуслугах применяется в случае выявления подозрительной активности с целью защиты пользователей от мошеннических действий. Эта мера была введена в действие с декабря 2024 года и направлена на предотвращение несанкционированного доступа к личной информации.