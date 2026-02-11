Власть ненавязчиво навязывает омичам мессенджер MАХ, объясняя его выгоду

Также в ведомстве напомнили, что «заморозка» аккаунтов в Госуслугах применяется в случае выявления подозрительной активности с целью защиты пользователей от мошеннических действий. Эта мера была введена в действие с декабря 2024 года и направлена на предотвращение несанкционированного доступа к личной информации.