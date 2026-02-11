Ричмонд
Банкиры в Молдове «недоедают»: Депутат ПАС заявил, что 5 миллиардов прибыли — это очень мало

По мнению депутата, банки имеют очень низкую прибыль по сравнению со странами региона [видео]

Источник: Комсомольская правда

У молдавских банков очень низкие доходы, совестливо объясняет депутат правящей партии Молдовы Истратий.

Говорит, банки настолько недоедают и уже так отощали, что просто грешно брать с них какие-то дополнительные налоги — уже будет фискальный геноцид над несчастными.

Потому что, подчёркивает Истратий, 5 миллиардов леев дохода коммерческих банков Молдовы — это семечки, ведь мерять надо не миллиардами:

«Банки имеют очень низкую прибыль по сравнению со странами региона. Вы говорите про прибыль в леях, но не говорите в процентах в сравнении со странами региона».

Давайте ещё со швейцарскими банками сравним и просто будем всем госбюджетом всем этим MAIBам доплачивать. Обнаглели в край — и банки, и депутаты PAS, считает romania_ru.