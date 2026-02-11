Ричмонд
Песков призвал Telegram соблюдать российское законодательство

Песков: РКН несет ответственность за исполнение законов компаниями.

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в России, заявил, что Роскомнадзор несет ответственность за то, чтобы компании выполняли законодательство РФ.

«Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявлении Роскомнадзора о замедлении Telegram.

