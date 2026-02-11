В Таганрогском заливе установился ледостав толщиной до 40 см

Ученые отмечают, что приток воды в Цимлянское водохранилище в первой декаде февраля составил около 1 куб. км. Этот показатель оказался ниже аналогичного периода 2025 года, когда приток достигал 1,35 куб. км, и значительно меньше данных 2024 года — 1,7 куб. км. Сброс воды через Цимлянский гидроузел продолжается с расходом 160 куб. м. в секунду. Уровень водохранилища составляет около 33 м по Балтийской системе высот, что на 0,5−1 м ниже показателей предыдущих лет.