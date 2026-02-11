Ричмонд
Роспотребнадзор назвал топ-3 причин профессиональных заболеваний

В Башкирии назвали главные причины профессиональных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе состоялось заседание городской Межведомственной комиссии по охране труда, на котором обсудили актуальную ситуацию с условиями труда и уровнем профессиональной заболеваемости. Как сообщает Роспотребнадзор Башкирии, с основным докладом выступил начальник отдела надзора по гигиене труда, на транспорте и радиационной безопасности Альфред Ямалиев.

Проведенный ведомством анализ показал, что ключевыми факторами развития профессиональных заболеваний остаются неблагоприятные физические условия труда (44,4%), функциональные перегрузки и перенапряжение отдельных органов и систем (40,8%), а также воздействие биологических рисков (14,2%). В зоне особой уязвимости — сотрудники предприятий обрабатывающей промышленности и медицинских организаций.

В заседании приняли участие члены комиссии, представители контролирующих органов, профсоюзов и промышленных предприятий города. Участники подчеркнули необходимость усиления профилактической работы, ужесточения контроля за соблюдением норм охраны труда и принятия мер, направленных на снижение рисков и сохранение здоровья работников.

