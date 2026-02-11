Создано приложение с ИИ для оценки рисков кардиометаболических заболеваний

«Мы создали прототип платформы, которая анализирует голосовые паттерны, чтобы выявлять предрасположенность к развитию кардиометаболических заболеваний — артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета 2-го типа и других. В перспективе эту технологию можно будет применять для предварительной оценки рисков при диспансеризации, дистанционного мониторинга состояния пациентов, а также для прогнозирования нагрузки на систему здравоохранения», — приводятся в сообщении слова автора проекта Дениса Кузнецова.