С омского завода по производству бумаги взыскали 800 тысяч за травму работника

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд частично удовлетворил требования пострадавшего омича, постановив взыскать с предприятия по производству бумаги для гофрирования компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей. В целях исполнения решения суда, судебный пристав уведомил руководство организации о необходимости исполнить возложенные судом обязательства во избежание применения мер принудительного воздействия, и вынес постановления о наложении ареста на денежные средства компании. В день возбуждения исполнительного производства, денежные средства поступили в службу судебных приставов и направлены пострадавшему гражданину.