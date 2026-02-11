С омского завода по производству бумаги взыскали 800 тысяч за травму работника

С омского предприятия по производству бумаги ООО «Компания “Капитал” взыскали компенсацию морального вреда сотруднику. Мужчина получил 800 000 рублей за полученную во время работы травму.
Инцидент с получением серьезной травмы произошел на омском заводе по производству гофрированной бумаги «Компания “Капитал”. Работник предприятия, выполняя свои прямые обязанности по обслуживанию бумагоделательной машины, упал внутрь пресса, и его нога оказалась зажата между валом и сукном. Правоохранительное ведомство доказало, что происшествие стало следствием нарушения требований охраны труда. Пострадавший прошел стационарное лечение и в настоящее время продолжает амбулаторное.
Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд частично удовлетворил требования пострадавшего омича, постановив взыскать с предприятия по производству бумаги для гофрирования компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей. В целях исполнения решения суда, судебный пристав уведомил руководство организации о необходимости исполнить возложенные судом обязательства во избежание применения мер принудительного воздействия, и вынес постановления о наложении ареста на денежные средства компании. В день возбуждения исполнительного производства, денежные средства поступили в службу судебных приставов и направлены пострадавшему гражданину.