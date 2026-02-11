В Казахстане представили цифровые экотропы нового поколения

Обсуждение прошло в рамках поручения Главы государства, объявившего 2026 год Годом цифровизации, передает DKNews.kz.
Главной темой видеоконференции стала «Цифровая система аудиогидов геймифицированных экотроп».
Что такое EcoPlaton.
С презентацией выступила директор Общественного фонда устойчивого развития Центральной Азии «Creative & Innovation Institute» Ирина Харитонова.
В 2025 году Фонд реализовал пилотный проект EcoPlaton — мультиязычную цифровую платформу аудиогидов и геймифицированных экотроп.
Пилот был внедрён на территории ГНПП «Бурабай» в Акмолинской области.
Платформа сочетает:
Аудиогиды на нескольких языках.
Интерактивные задания и элементы геймификации.
Экологическое просвещение в игровом формате.
Навигацию по природным маршрутам.
Какие результаты показал пилот.
По данным разработчиков, проект продемонстрировал:
Рост туристской привлекательности территории.
Увеличение вовлечённости посетителей.
Формирование экологической культуры.
Интерес со стороны семейной аудитории.
Геймификация позволяет сделать посещение природных маршрутов не просто прогулкой, а полноценным образовательным и интерактивным опытом.
Возможное масштабирование в Карагандинской области.
По итогам обсуждения предложено рассмотреть:
Пилотное внедрение EcoPlaton на туристских маршрутах Карагандинской области.
Дальнейшее масштабирование цифровых решений.
Форматы сотрудничества в сфере устойчивого и семейного туризма в 2026 году.
Регион обладает значительным природным потенциалом, что открывает возможности для создания современных цифровых экотроп с акцентом на сохранение природы и экологическое воспитание.
Туризм в эпоху цифровизации.
Проект EcoPlaton показывает, как цифровые инструменты могут стать частью новой модели туризма — интерактивной, образовательной и ориентированной на устойчивое развитие.
Если инициатива получит развитие, цифровые экотропы могут стать новым стандартом внутреннего туризма в Казахстане.