В Казахстане представили цифровые экотропы нового поколения

В Карагандинской области обсудили внедрение цифровых решений в сфере туризма и экологического просвещения.

Источник: DKNews.kz

Обсуждение прошло в рамках поручения Главы государства, объявившего 2026 год Годом цифровизации, передает DKNews.kz.

Главной темой видеоконференции стала «Цифровая система аудиогидов геймифицированных экотроп».

Что такое EcoPlaton.

С презентацией выступила директор Общественного фонда устойчивого развития Центральной Азии «Creative & Innovation Institute» Ирина Харитонова.

В 2025 году Фонд реализовал пилотный проект EcoPlaton — мультиязычную цифровую платформу аудиогидов и геймифицированных экотроп.

Пилот был внедрён на территории ГНПП «Бурабай» в Акмолинской области.

Платформа сочетает:

Аудиогиды на нескольких языках.

Интерактивные задания и элементы геймификации.

Экологическое просвещение в игровом формате.

Навигацию по природным маршрутам.

Какие результаты показал пилот.

По данным разработчиков, проект продемонстрировал:

Рост туристской привлекательности территории.

Увеличение вовлечённости посетителей.

Формирование экологической культуры.

Интерес со стороны семейной аудитории.

Геймификация позволяет сделать посещение природных маршрутов не просто прогулкой, а полноценным образовательным и интерактивным опытом.

Возможное масштабирование в Карагандинской области.

По итогам обсуждения предложено рассмотреть:

Пилотное внедрение EcoPlaton на туристских маршрутах Карагандинской области.

Дальнейшее масштабирование цифровых решений.

Форматы сотрудничества в сфере устойчивого и семейного туризма в 2026 году.

Регион обладает значительным природным потенциалом, что открывает возможности для создания современных цифровых экотроп с акцентом на сохранение природы и экологическое воспитание.

Туризм в эпоху цифровизации.

Проект EcoPlaton показывает, как цифровые инструменты могут стать частью новой модели туризма — интерактивной, образовательной и ориентированной на устойчивое развитие.

Если инициатива получит развитие, цифровые экотропы могут стать новым стандартом внутреннего туризма в Казахстане.