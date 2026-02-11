Ричмонд
ДУМК назвал размер фитр-садака в 2026 году в Казахстане

В нынешнем году фитр-садака в священный месяц Рамазан составит 735 тенге. Такое решение приняло Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК). Ее размер устанавливается исходя из стоимости двух килограммов муки в стране.

Источник: Курсив

Согласно общей фетве, священный месяц Рамазан начинается 19 февраля. Ночь с 16 на 17 марта — священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 20 марта — праздник Ораза айт.

Выплачивается фитр-садака во время Рамазана, до праздничного намаза на Ораза айт. Ее цель — помочь нуждающимся и дать им возможность радостно отпраздновать этот праздник.

Кто обязан выплачивать фитр-садака.

Ее платит каждый мусульманин, у которого есть средства на базовые нужды.

Обычно за всю семью рассчитывается отец или глава семьи — за себя, супругу, детей и пожилых родителей, если они находятся на его обеспечении.

Как проходит Рамазан.

Рамадан длится 29 или 30 дней по лунному календарю. Это месяц поста, молитв и благотворительности, когда верующие стараются внимательнее относиться к своим словам, поступкам и людям вокруг. Завершается он праздником Ораза айт.

Кому разрешено не держать пост.

От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, пожилые и больные люди, маленькие дети, а также те, кто физически не может соблюдать пост — например, находящиеся в пути или в тяжелых условиях службы.

Ранее «Курсив» писал, каким был размер фитр-садака в 2025 году.