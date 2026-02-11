ДУМК назвал размер фитр-садака в 2026 году в Казахстане

Согласно общей фетве, священный месяц Рамазан начинается 19 февраля. Ночь с 16 на 17 марта — священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 20 марта — праздник Ораза айт.
Выплачивается фитр-садака во время Рамазана, до праздничного намаза на Ораза айт. Ее цель — помочь нуждающимся и дать им возможность радостно отпраздновать этот праздник.
Кто обязан выплачивать фитр-садака.
Ее платит каждый мусульманин, у которого есть средства на базовые нужды.
Обычно за всю семью рассчитывается отец или глава семьи — за себя, супругу, детей и пожилых родителей, если они находятся на его обеспечении.
Как проходит Рамазан.
Рамадан длится 29 или 30 дней по лунному календарю. Это месяц поста, молитв и благотворительности, когда верующие стараются внимательнее относиться к своим словам, поступкам и людям вокруг. Завершается он праздником Ораза айт.
Кому разрешено не держать пост.
От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, пожилые и больные люди, маленькие дети, а также те, кто физически не может соблюдать пост — например, находящиеся в пути или в тяжелых условиях службы.
