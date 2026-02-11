Самарцам назвали смертельно опасные места на железной дороге

В Самаре представители следственного отдела Следкома РФ на транспорте назвали самые опасные железнодорожные станции, на которых гибнет больше всего жителей. Об этом сообщает 63.ру со ссылкой на руководителя Самарского следственного отдела на транспорте СК РФ Риту Даниелян.
Наиболее угрожающими для желающих пересечь железнодорожные пути по-быстрому оказались станции «Киркомбинат», «Стахановская», «Чапаевск» и «Зубчаниновка». Именно там получают травмы больше всего неосторожных самарцев.
«Это, конечно, населенные пункты, где даже если железная дорога и прокладывает с той и другой стороны забор, люди, облегчив путь, делают лазы и проходят. И там чаще всего у нас травмы», — заявила Рита Даниелян.
Из наиболее печальных случаев, приведённых в пример главой СО СУ СК — трагедия на станции «Стахановская». Тут погибла семейная пара — юрист и бухгалтер. Они начали переходить путь, не дождавшись, пока состав полностью отъедет, и не увидели поезд, двигавшийся с противоположной стороны — он их и сбил.
По числу подобных чрезвычайных происшествий Самарский железнодорожный узел, являясь одним из крупнейших в стране, занимает одно из ведущих мест.
