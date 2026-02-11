Милиция назвала топ преступлений на 14 февраля — что ждать белорусам

Белорусские правоохранители раскрыли самые распространенных мошеннические схемы в преддверии 14 февраля. Подробности рассказали в телеграм-канале УВД Минского облисполкома.
В милиции подчеркнули, что злоумышленники рассчитывают на спешку и желание сэкономить, предлагая мнимые товары по «праздничным ценам».
В ведомстве обратили внимание на то, что с приближением 14 февраля соцсети заполняют реклама дешевых букетов, стайлеров и гаджетов по привлекательной цене ниже рыночной.
В топ-преступлении к праздникам входят: уловки с цветами и «дешевыми iPhone», фейковые доставки и фишинг, блокировка устройств и Apple ID, в частности.
Чтобы не стать жертвой мошенников белорусам сказали не вносить предоплату за товары, проверять комментарии и отзывы. Иметь ввиду, что в самовывозе чаще всего отказывают именно мошенники.
— Если вы стали жертвой киберпреступников, сразу же блокируйте свою банковскую карту и звоните по номеру 102, — подчеркнули в пресс-службе.
