Милиция назвала топ преступлений на 14 февраля — что ждать белорусам

МВД раскрыло схемы мошенников ко Дню влюбленных 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские правоохранители раскрыли самые распространенных мошеннические схемы в преддверии 14 февраля. Подробности рассказали в телеграм-канале УВД Минского облисполкома.

В милиции подчеркнули, что злоумышленники рассчитывают на спешку и желание сэкономить, предлагая мнимые товары по «праздничным ценам».

В ведомстве обратили внимание на то, что с приближением 14 февраля соцсети заполняют реклама дешевых букетов, стайлеров и гаджетов по привлекательной цене ниже рыночной.

В топ-преступлении к праздникам входят: уловки с цветами и «дешевыми iPhone», фейковые доставки и фишинг, блокировка устройств и Apple ID, в частности.

Чтобы не стать жертвой мошенников белорусам сказали не вносить предоплату за товары, проверять комментарии и отзывы. Иметь ввиду, что в самовывозе чаще всего отказывают именно мошенники.

— Если вы стали жертвой киберпреступников, сразу же блокируйте свою банковскую карту и звоните по номеру 102, — подчеркнули в пресс-службе.

Тем временем Минтруда анонсировало новый закон, связанный с пособиями и работой для женщин.