МВД Беларуси заявило о запрете торговли в Instagram*, TikTok и Telegram

Белорусские правоохранители предупредили о запрете торговли в Instagram*, TikTok, Telegram и других популярных соцсетях. Подробности рассказали в телеграм-канале УВД Минского облисполкома.
В МВД подчеркнули, что соцсети* не являются торговой площадкой или магазином. Торговля в мессенджерах в Беларуси — под запретом.
— Законодательством Беларуси торговля в Instagram*, TikTok или Telegram запрещена, — прокомментировали в УВД.
В ведомстве обратили внимание, что у легального интернет-магазина должен быть сайт в доменной зоне BY, который также зарегистрирован в реестре.
У магазина может быть свой аккаунт в какой-либо соцсети, но в описании профиля в обязательном порядке должен быть указан УНП, юридический адрес и данные о регистрации.
— Если таких данных нет — перед вами «витрина-призрак», — указали в пресс-службе.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
