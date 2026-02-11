Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Беларуси заявило о запрете торговли в Instagram*, TikTok и Telegram

МВД сообщило о запрете торговли в популярных соцсетях* в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские правоохранители предупредили о запрете торговли в Instagram*, TikTok, Telegram и других популярных соцсетях. Подробности рассказали в телеграм-канале УВД Минского облисполкома.

В МВД подчеркнули, что соцсети* не являются торговой площадкой или магазином. Торговля в мессенджерах в Беларуси — под запретом.

— Законодательством Беларуси торговля в Instagram*, TikTok или Telegram запрещена, — прокомментировали в УВД.

В ведомстве обратили внимание, что у легального интернет-магазина должен быть сайт в доменной зоне BY, который также зарегистрирован в реестре.

У магазина может быть свой аккаунт в какой-либо соцсети, но в описании профиля в обязательном порядке должен быть указан УНП, юридический адрес и данные о регистрации.

— Если таких данных нет — перед вами «витрина-призрак», — указали в пресс-службе.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

Еще милиция назвала топ преступлений на 14 февраля — что ждать белорусам.

А ранее СК раскрыл подробности дела 19-летнего жителя Пинска, которого задерживал СОБР.