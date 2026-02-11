В Иркутске на улице Ржанова заливает дорогу из-за коммунальной аварии

На улице Ржанова в Иркутске заливает дорогу из-за коммунальной аварии. По словам жителей, затопление тротуаров водой с таунхаусов привело к образованию льда и началу разрушения подпорной стены.
— Повреждение произошло на сетях, за которые отвечают жильцы домов. Их ремонтом и обслуживанием занимаются сами собственники, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.
Еще 4 февраля 2026 года на место выезжали специалисты МУП «Водоканал». Они сказали жителям о необходимости устранить аварию. К 11 февраля ситуация с потопом улицы не изменилась.
