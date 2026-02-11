ХК «Ростов» уступил в двух выездных матчах и потерял шансы на выход в плей-офф

Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев оказался разочарован результатами матчей. После встречи с «Омскими Крыльями» наставник команды заявил, что у ростовчан мало получалось в атаке, а также назвал игру «беззубой» при таком количестве бросков и моментов.