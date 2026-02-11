Ричмонд
ХК «Ростов» уступил в двух выездных матчах и потерял шансы на выход в плей-офф

Хоккеисты «Ростова» уступили командам «Омские Крылья» и «Зауралье».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Ростов» после двух поражений первым в сезоне 25/26 выбыл из гонки за выход в кубковую весну ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба донской команды.

«Кондоры» уступили «Омским Крыльям» (8 февраля со счетом 2:0) и ХК «Зауралье» (10 февраля со счетом 3:2).

Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев оказался разочарован результатами матчей. После встречи с «Омскими Крыльями» наставник команды заявил, что у ростовчан мало получалось в атаке, а также назвал игру «беззубой» при таком количестве бросков и моментов.

По итогам встречи с ХК «Зауралье» комментарий был кратким.

— Соперника с победой. Они забили, мы — нет. Вот и все, — сказал главный тренер «Ростова».

Напомним, в декабре прошла информация о возможном снятии ХК «Ростов» с чемпионата России ВХЛ из-за отсутствия финансовой помощи. Это произошло через время после возвращения команды на ледовую арену Дворца спорта.

