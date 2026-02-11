В Башкирии обновят стандарты школьного образования

Министерство просвещения России провело заседание Совета по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО). По итогам заседания был одобрен проект нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года.
Обсудив ключевые моменты проекта, принято решение сохранить шесть основных направлений образования, среди которых появляются возможности создавать специализированные классы и группы. Так, в рамках технологических профилей появятся классы инженерии и IT-технологий, а гуманитарные направления позволят организовать группы с углубленным изучением иностранных языков и педагогических дисциплин.
Также ученикам старшей школы теперь разрешено изучать все дисциплины исключительно на базовом уровне, отказавшись от обязательной углубленной формы по двум предметам.
Кроме того, пересматриваются учебные курсы по математике, физике, химии и биологии, которые теперь будут ориентироваться на практику и технологии современности. Данное новшество предусматривает минимальный обязательный набор оборудования для кабинетов естественно-научных дисциплин, обеспечивающий доступность лабораторных работ и практических занятий в каждой школе.
Впервые вводится требование обеспечить каждого ученика хотя бы одним словарем русского языка, доступным в печатном или цифровом формате.
