В Башкирии обновят стандарты школьного образования

Кроме того, пересматриваются учебные курсы по математике, физике, химии и биологии, которые теперь будут ориентироваться на практику и технологии современности. Данное новшество предусматривает минимальный обязательный набор оборудования для кабинетов естественно-научных дисциплин, обеспечивающий доступность лабораторных работ и практических занятий в каждой школе.