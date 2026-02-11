Музей истории рыцарей в Немане в этом году переедет в старинный замок

Пока музей продолжает расширять коллекцию. Недавно она пополнилась боевым молотом и моргенштерном, а также двумя боевыми топорами и «железной шляпой» — средневековым шлемом, знакомым многим по фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Все эти предметы тоже предназначены для интерактивной площадки.