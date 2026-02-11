Рособрнадзор вручил «Знак качества» 24 казанским школам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ впервые вручил 24 казанским школам «Знак качества для образовательных организаций». Как отметили в ведомстве, это сильные и успешные школы, на которые могут равняться другие учреждения, а коллеги перенимать опыт. Об этом на отчете перед мэром Казани Ильсуром Метшиным сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.