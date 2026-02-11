Рособрнадзор вручил «Знак качества» 24 казанским школам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ впервые вручил 24 казанским школам «Знак качества для образовательных организаций». Как отметили в ведомстве, это сильные и успешные школы, на которые могут равняться другие учреждения, а коллеги перенимать опыт. Об этом на отчете перед мэром Казани Ильсуром Метшиным сообщил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.
Проект Рособрнадзор «Знак качества» стартовал в прошлом году и реализуется в двух направлениях.
Знак «Высокие образовательные результаты» в Казани получили восемь образовательных учреждений: гимназия №№ 7, 122, лицей № 131, школа «Елена-сервис», лицей-интернат № 2, СУНЦ IT-лицей КФУ, лицей-инженерный центр и лицей им. Лобачевского. Всего данным знаком были отмечены 310 школ страны, отметил Ирек Ризванов.
Еще один знак «Высокая культура оценивания» получили 17 образовательных учреждений Казани. Это школа №№ 9, 12, гимназия №№ 3, 19, 94, 102, 139, лицей №№ 23, 26, 83, 187, лицей им. Лобачевского, инженерные лицей КНИТУ-КАИ, академия Бала-сити, Международная школа Казани и татарская гимназия № 2. В стране данным знаком были отмечены 969 школ.
Добавим, что по итогам года крупнейшее в России агентство в области некредитных рейтингов RAEX также включило школы Казани в ряд рейтингов.
Так, в «Топ-300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников» вошли СУНЦ IT-лицей КФУ, лицей-интернат №№ 2, 7, лицей № 131, лицей им. Лобачевского, гимназия №№ 3, 7, школа № 18.
В «Топ-500 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России» были включены: лицей №№ 83, 116, 131, 177, лицей им. Лобачевского, СУНЦ IT-лицей КФУ, гимназия №№ 6, 19, 122, «Адымнар», школа № 39.
В «Топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере технических, естественно-научных направлений и точных наук» вошли СУНЦ IT-лицей КФУ, лицей № 131, лицей им. Лобачевского.
Напомним, в Казани работает 206 школ, где обучается 182 тыс. учеников.