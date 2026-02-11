В ОП предложили выплачивать беременным женщинам пособие в размере МРОТ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Беременным женщинам в России нужно выплачивать единое пособие в размере прожиточного минимума, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Круглый стол на тему «Демографический потенциал и здоровье нации: влияние качества питания на развитие детей в социально уязвимых семьях» проходит в среду в Общественной палате РФ в Москве.
«Мы в Общественной палате предлагаем предоставлять беременным женщинам единое пособие, независимо от их дохода. Назовем его универсальным пособием в размере прожиточного минимума», — сказал Рыбальченко в ходе кругового стола.
По его словам, такая выплата освободит от сложного процесса со сбором справок, которые могут потребоваться при оформлении выплат, и станет хорошей поддержкой государства.