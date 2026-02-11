Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В каком возрасте кости самые крепкие?

Пик костной массы и максимальной прочности скелета приходится на 18−25 лет, когда процессы формирования костной ткани (остеогенез) еще активны, а процессы естественного разрушения (резорбции) минимальны.

Источник: Freepik

Прочность костей — непостоянная величина. Она растет, достигает пика, а потом начинает медленно, но неуклонно снижаться. В каком возрасте наш скелет наиболее защищен от переломов и травм?

«Чем старше человек, тем ниже минеральная плотность костной ткани, — рассказал aif.ru профессор кафедры травматологии, ортопедии и смежных дисциплин НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Мин­здрава России, доктор медицинских наук Александр Дорохин. — Этот показатель достигает максимума к 18−25 годам, а после 40 лет падает. Также плотность костей может снижаться на фоне заболеваний».

В течение жизни можно выделить несколько важных периодов.

1. Детство и юность (до 18 −20 лет) — кость активно растет, накапливает минералы (в основном кальций и фосфор), ее плотность быстро увеличивается. Это критически важный «строительный» период.

2. Пик костной массы (20−30 лет):

Минеральная плотность костной ткани (МПК) достигает генетически запрограммированного максимума. Кость обладает наибольшей прочностью и запасом устойчивости к нагрузкам и травмам. В этот период закладывается «костный капитал» на всю оставшуюся жизнь.

3. Начало потери костной массы (после 30−35 лет).

Начинается медленное естественное снижение плотности костей (примерно 0.5−1% в год). Процессы разрушения начинают постепенно преобладать над процессами обновления.

В этом возрасте крепость костей определяют:

  1. Генетика — 60−80%
  2. Гормональный фон — высокий уровень половых гормонов (эстрогенов у женщин, тестостерона у мужчин) и гормона роста способствует активному костеобразованию.
  3. Физическая активность — регулярные нагрузки стимулируют укрепление кости.
  4. Питание — достаточное поступление кальция, витамина D, белка, фосфора и других микроэлементов в подростковом возрасте и молодости.

У женщин после менопаузы (обычно после 50 лет) скорость потери костной массы резко возрастает (до 3−5% в год) из-за снижения уровня эстрогенов.

У мужчин процесс снижения плотности костей идет более плавно, но к 65−70 годам они «догоняют» женщин по рискам.