В каком возрасте кости самые крепкие?

«Чем старше человек, тем ниже минеральная плотность костной ткани, — рассказал aif.ru профессор кафедры травматологии, ортопедии и смежных дисциплин НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Мин­здрава России, доктор медицинских наук Александр Дорохин. — Этот показатель достигает максимума к 18−25 годам, а после 40 лет падает. Также плотность костей может снижаться на фоне заболеваний».