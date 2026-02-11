В каком возрасте кости самые крепкие?

Прочность костей — непостоянная величина. Она растет, достигает пика, а потом начинает медленно, но неуклонно снижаться. В каком возрасте наш скелет наиболее защищен от переломов и травм?
«Чем старше человек, тем ниже минеральная плотность костной ткани, — рассказал aif.ru профессор кафедры травматологии, ортопедии и смежных дисциплин НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Дорохин. — Этот показатель достигает максимума к 18−25 годам, а после 40 лет падает. Также плотность костей может снижаться на фоне заболеваний».
В течение жизни можно выделить несколько важных периодов.
1. Детство и юность (до 18 −20 лет) — кость активно растет, накапливает минералы (в основном кальций и фосфор), ее плотность быстро увеличивается. Это критически важный «строительный» период.
2. Пик костной массы (20−30 лет):
Минеральная плотность костной ткани (МПК) достигает генетически запрограммированного максимума. Кость обладает наибольшей прочностью и запасом устойчивости к нагрузкам и травмам. В этот период закладывается «костный капитал» на всю оставшуюся жизнь.
3. Начало потери костной массы (после 30−35 лет).
Начинается медленное естественное снижение плотности костей (примерно 0.5−1% в год). Процессы разрушения начинают постепенно преобладать над процессами обновления.
В этом возрасте крепость костей определяют:
- Генетика — 60−80%
- Гормональный фон — высокий уровень половых гормонов (эстрогенов у женщин, тестостерона у мужчин) и гормона роста способствует активному костеобразованию.
- Физическая активность — регулярные нагрузки стимулируют укрепление кости.
- Питание — достаточное поступление кальция, витамина D, белка, фосфора и других микроэлементов в подростковом возрасте и молодости.
У женщин после менопаузы (обычно после 50 лет) скорость потери костной массы резко возрастает (до 3−5% в год) из-за снижения уровня эстрогенов.
У мужчин процесс снижения плотности костей идет более плавно, но к 65−70 годам они «догоняют» женщин по рискам.