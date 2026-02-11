Нурлану Сабурову грозит до 12 лет за поддержку российских военных

Телеканал RTVI приводит мнение казахстанского юриста Бауыржана Онгарова, который считает, что действия артиста подпадают под статью 170 УК РК, так как «Легион Вагнер Истра», по его мнению, является частью ЧВК «Вагнер». При этом СМИ отмечают, что сейчас это формирование входит в состав Вооруженных сил России.