Нурлану Сабурову грозит до 12 лет за поддержку российских военных

Популярный стендап-комик Нурлан Сабуров вновь оказался в центре внимания СМИ. Причиной стало видео, на котором артист передает мототехнику российским бойцам. Власти Казахстана уже отреагировали на информацию, допустив возможность проверки действий шоумена по уголовной статье. Собрали главные подробности.
По данным «Газеты.Ru», гражданский активист Марат Турымбетов подал официальное заявление в Генеральную прокуратуру Казахстана. Он требует дать правовую оценку действиям Сабурова, который передал 10 мотоциклов в зону СВО. Активист усматривает в этом возможное спонсирование боевых действий, за что по законам республики грозит до 12 лет лишения свободы.
Издание «Фонтанка» сообщает, что заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев прокомментировал ситуацию, заявив, что подобные дела относятся к компетенции Комитета национальной безопасности (КНБ). «То, что вышло в СМИ, требует исследования, изучения», — отметил замгенпрокурора, уточнив, что речь может идти о статье «Наемничество».
Казахстанское издание QOGAMnews пишет, что помощь иностранным военным формированиям может квалифицироваться именно как наемничество. Журналисты уточняют, что Сабуров, проживавший до запрета на въезд в РФ в Истринском районе Подмосковья, передал технику бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра».
Телеканал RTVI приводит мнение казахстанского юриста Бауыржана Онгарова, который считает, что действия артиста подпадают под статью 170 УК РК, так как «Легион Вагнер Истра», по его мнению, является частью ЧВК «Вагнер». При этом СМИ отмечают, что сейчас это формирование входит в состав Вооруженных сил России.
Портал Ulysmedia.kz опубликовал результаты анализа ролика, проведенного специалистами Factcheck.kz. Эксперты опровергли версию о том, что видео могло быть создано с помощью нейросетей. Они отметили высокое качество записи, естественные текстуры и идеальную синхронизацию губ Сабурова с речью.
Ролик был снят еще в июле 2025 года и впервые появился в телеграм-канале главы Истринского муниципального округа Татьяны Витушевой. На записи Сабуров передает технику бойцам подразделения Героя России Александра Кузнецова и произносит: «Дай Бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой».