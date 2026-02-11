Омскую старейшую косметологическую лечебницу возглавила венеролог с 20-летним стажем

Врачебно-косметологическая лечебница работает на территории региона уже более 60 лет. Омский косметологический кабинет открылся одним из первых в СССР и неизменно входил в пятерку лучших. На сегодняшний день в клинике работают врачи нескольких специальностей — косметологи, дерматовенерологи и хирурги. В ведомстве отмечают, что клиника применяет только безопасные методики эстетической и терапевтической косметологии.