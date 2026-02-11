Омскую старейшую косметологическую лечебницу возглавила венеролог с 20-летним стажем

В одной из старейших омских клиник появился новый главный врач. Врачебно-косметологическую лечебницу, работающую в Омске более 60 лет, возглавила венеролог с 20-летним стажем Владлена Батухтина.
Нового руководителя коллективу старейшей омской клиники представил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов. До своего сегодняшнего назначения руководителем косметологической лечебницы, Владлена Батухтина проработала более 20 лет дерматовенерологом, а затем косметологом в ФБУ ЦР ФСС РФ «Омский».
Врачебно-косметологическая лечебница работает на территории региона уже более 60 лет. Омский косметологический кабинет открылся одним из первых в СССР и неизменно входил в пятерку лучших. На сегодняшний день в клинике работают врачи нескольких специальностей — косметологи, дерматовенерологи и хирурги. В ведомстве отмечают, что клиника применяет только безопасные методики эстетической и терапевтической косметологии.