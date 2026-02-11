Резкий рост платы за отопление в Волжском объяснили морозами и НДС

Всего в администрацию и «Волжские тепловые сети» с начала этого года поступило около 280 жалоб жителей на завышенные суммы в квитанциях. По словам Михаила Кубанцева, по 186 из них будет проведена корректировка. Также он пообещал, что перерасчет сделают жителям, в чьем жилище было зафиксировано менее 17 градусов тепла, а в угловых квартирах — менее 20%. Такие ситуации могли возникнуть из-за временного сбоя в подаче тепла в старую часть города, которая произошла в Волжском несколько дней назад, однако, как утверждали власти, была оперативно исправлена.