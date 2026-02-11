Кубань сотрясают скандалы: Но в рейтинге борьбы с коррупцией край в лидерах

Этот документ определяет, насколько каждый из российских субъектов успешно противостоит коррупции. Чем выше место, тем, соответственно, лучше органы власти и правоохранители борются со злоупотреблениями. За точку отсчета в своем исследовании центр взял 2022 год. «По данным Торгово-промышленной палаты РФ, в год начала специальной военной операции предпринимательское сообщество заявило о том, что санкции негативно повлияли на уровень коррупции в стране», — говорится в исследовании.
В антикоррупционном рейтинге лидером оказалась Воронежская область, второе место у Алтайского края, Кубань делит третье и четвертое места с Челябинской областью. В ЮФО ближайший к Краснодарскому краю субъект расположился на 17-м месте, это Республика Адыгея. Третьим в антикоррупционном рейтинге юга страны оказался Севастополь — 35-е место.
Список выстроен по четырем показателям: число выявленных коррупционных преступлений на 10 тысяч человек, количество чиновников, уволенных в связи с утратой доверия с 2022 года, количество новостей о коррупции со стороны правоохранительных органов, а также прозрачность госзакупок.
Составители списка отмечают, что по состоянию на конец 2024 года Краснодарский край занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ с наибольшим числом зарегистрированных коррупционных преступлений. В 2024 году прокуратура Кубани выявила более 4,2 тысячи нарушений закона в сфере противодействия коррупции.
«В ходе проверки имущественных деклараций выяснилось, что 1,3 тысячи чиновников скрыли доходы на сумму 556 миллионов рублей. За совершение преступлений коррупционной направленности в Краснодарском крае было осуждено 1,8 тысячи человек, для сравнения: годом ранее их было две тысячи», — уточняется в исследовании.
Соответственно и количество коррупционных преступлений в пересчете на 10 тысяч человек у Кубани одно из самых высоких в стране — 3,09. Больше только у семи субъектов, включая Адыгею (5,15), Республику Алтай (7,26) и Бурятию (8,26). А в таких регионах, как Северная Осетия, Тыва, Чукотка, этот показатель вообще равен нулю.
«Справедливо допустить, что низкие показатели фиксации коррупционных преступлений свидетельствуют не об их отсутствии, а о низком уровне эффективности региональных ведомств и возможных искажениях статистики», — отметили в Центре политической информации.
Количество должностных лиц, уволенных с государственной службы в связи с утратой доверия, также является важным индикатором борьбы с коррупцией, утверждают составители рейтинга. На Кубани с 2022 по 2024 год своих должностей с такой формулировкой лишились 62 чиновника, а, например, в Москве — 86, столица здесь на первом месте. Еще один регион, где данный показатель выше, чем на Кубани, — Дагестан (69 человек).
Сегодня кубанские правоохранительные органы публикуют вал информации о взяточниках и казнокрадах, кстати, по числу таких сообщений регион также в лидерах рейтинга. Если читать их регулярно, можно сделать неутешительный вывод: край — один из самых коррумпированных в стране. Плюс только в одном: со злоупотреблениями во власти у нас хотя бы борются. Едва начался 2026 год, а в Краснодарском крае накатом идут скандал за скандалом.
Например, 22 января Центральный районный суд города Сочи отправил под стражу министра транспорта и дорожного хозяйства Кубани Алексея Переверзева. Правда, обвиняется он не по коррупционной статье «Мошенничество». За день до этого правоохранительные органы задержали двух его заместителей. Их подозревают в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов.
Как писала «РГ», в суде Алексей Переверзев согласился с исковыми требованиями по антикоррупционному иску. Он отметил, что, несмотря на то что дорожные работы выполнялись качественно и в срок, краевому бюджету коррупционные действия принесли негативные последствия — «как финансовые, так и имиджевые».
— Мне это было все известно. Я вижу в этом и свою ответственность за происходящее, — сказал он, уточнив, что ранее в минтрансе региона уже выявлялись факты картельного сговора.
21 января депутаты Приморско-Ахтарского района отправили в отставку в связи с утратой доверия главу муниципального образования Максима Бондаренко. Сообщалось, что в ходе антикоррупционной проверки установлены факты предоставления им недостоверных сведений о доходах. А уже третьего февраля прокуратура Кубани обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества Бондаренко: трех земельных участков общей площадью более 3,1 тысячи квадратных метров, трех жилых домов площадью около 1,4 тысячи квадратных метров и др. Всего на сумму 250 миллионов рублей. Надзорное ведомство считает, что куплено оно на неподтвержденные доходы.
В тот же день судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского крайсуда направила на новое рассмотрение дело бывшего вице-мэра краевой столицы Кирилла Мавриди. Его осудили за преступление, совершенное еще в бытность первым заместителем главы департамента строительства Краснодарского края. Следствие считает, что за покровительство бизнесу руководители коммерческих организаций и их представители перевели 1,6 миллиона рублей на счет одной из указанных чиновником компаний якобы для приобретения ее продукции в качестве новогодних подарков сторонним лицам.
Осудили Мавриди по статье «Превышение полномочий», прокуратура с этим не согласна, считая, что речь идет о взятке. Крайсуд решил, что дело бывшего чиновника будет рассматриваться вновь.
В Сочи слушается дело по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы, а ранее министра транспорта Краснодарского края Анатолия Вороновского. Сумма иска — 2,8 миллиарда рублей. Вороновский подозревается в получении взятки.
По данным Генпрокуратуры, фигурант распределял государственные и муниципальные заказы не по результатам конкурсов, а по своему усмотрению, среди узкого круга хозяйствующих субъектов. В дальнейшем он стал требовать от этих компаний плату за предоставленные объемы работ.
В сентябре прошлого года арестован бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Его подозревают в хищении в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации.
В конце декабря вынесен приговор другому бывшему вице-губернатору Краснодарского края Сергею Власову, которого суд признал виновным в получении взятки в размере трех миллионов рублей.
В декабре же суд изъял в доход государства имущество экс-главы Крымского района Сергея Леся. По мнению прокурора, в течение восьми лет (с 2017 по 2025 год) он использовал свое положение и полномочия «для капитализации собственных активов».
Список коррупционных расследований и судебных разбирательств в отношении кубанских чиновников за последние несколько месяцев далеко не полный. Пожалуй, столько дел одномоментно не расследовалось в Краснодарском крае никогда. В общем, сегодня недобросовестные чиновники в регионе попали действительно под девятый вал борьбы с коррупцией.
Прямая речь.
Александр Гуцан, Генеральный прокурор РФ:
— В общей структуре коррупционной преступности удельный вес взяточничества составляет порядка 60 процентов. Средняя сумма взятки по выявленным фактам ее получения и дачи — около миллиона рублей. Нередки и факты подкупа дорогими подарками — автомобилями, часами, ювелирными изделиями.
В качестве необычных могу привести примеры взяток в виде дорогого массажного кресла, винного холодильного шкафа и даже ортопедического матраса… Предметом подкупа служит все то, что на текущий момент пользуется спросом.
Действенным орудием против коррупционеров и взяточников, помимо контроля за их имущественным положением, является лишение возможности распоряжения преступными средствами. И важное место в ряду таких мер занимает конфискация имущества.