Кубань сотрясают скандалы: Но в рейтинге борьбы с коррупцией край в лидерах

Сегодня кубанские правоохранительные органы публикуют вал информации о взяточниках и казнокрадах, кстати, по числу таких сообщений регион также в лидерах рейтинга. Если читать их регулярно, можно сделать неутешительный вывод: край — один из самых коррумпированных в стране. Плюс только в одном: со злоупотреблениями во власти у нас хотя бы борются. Едва начался 2026 год, а в Краснодарском крае накатом идут скандал за скандалом.