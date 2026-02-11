В МВД Башкирии назвали «рекордную» сумму киберобмана

«Супружеская пара в прошлом году стала переводить деньги, находясь у себя дома, — в Тюмени, а когда приехали к родственникам в Учалинский района, мошенники продолжили их обманывать. Родственники пытались их предупредить, но пара продолжала отдавать все свои сбережения. В итоге сумма ущерба превысила 120 млн рублей. Благодаря обращению в правоохранительные органы удалось сохранить более 20 млн рублей», — сообщил Максим Родионов.