В МВД Башкирии назвали «рекордную» сумму киберобмана

По статистике, наиболее подвержены мошенничеству лица старше 60 лет, однако это не значит, что другие возрастные группы защищены, сказал на встрече с журналистами заместитель начальника управления по борьбе с противоправными информационными технологиями подполковник полиции Ильдар Гизатуллин.
«Разброс очень большой — это и подростки, и пожилые люди, и даже люди с несколькими высшими образованиями», — отметил представитель МВД по РБ.
Наиболее крупные суммы связаны с инвестициями, где люди теряют деньги в течение длительного времени, надеясь на большой куш.
«Был случай, когда люди находились под воздействием мошенников в течение более двух лет. Они думали, что инвестируют, и постоянно вносили деньги. Мошенники позволяли им выводить небольшие суммы, чтобы поддерживать иллюзию заработка. В результате люди теряли значительные суммы», — сказал Ильдар Гизатуллин.
Начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ Максим Родионов привел пример «рекордной» суммы, которую граждане отдали преступникам.
«Супружеская пара в прошлом году стала переводить деньги, находясь у себя дома, — в Тюмени, а когда приехали к родственникам в Учалинский района, мошенники продолжили их обманывать. Родственники пытались их предупредить, но пара продолжала отдавать все свои сбережения. В итоге сумма ущерба превысила 120 млн рублей. Благодаря обращению в правоохранительные органы удалось сохранить более 20 млн рублей», — сообщил Максим Родионов.
Эти примеры показывают, как мошенники могут манипулировать людьми на протяжении длительного времени и вовлекать их в схемы, которые приводят к значительным финансовым потерям. Поэтому важно оставаться внимательными и не поддаваться на их уловки, подытожили представители МВД по РБ.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии ущерб от кибермошенничества уменьшился почти на 1 млрд рублей.