Руководитель кадрового управления сменился в ГУ МВД России по Ростовской области

Виктор Драб окончил Южный федеральный и Ростовский государственный экономический университеты. В 2013 году поступил на службу в полицию, работал в донском управлении МВД в должностях оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного отдела кадров и профессиональной подготовки.