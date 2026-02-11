Руководитель кадрового управления сменился в ГУ МВД России по Ростовской области

В ГУ МВД России по Ростовской области на пост руководителя управления по работе с личным составом назначили подполковника полиции Виктора Драба. Об этом стало известно сегодня, 11 февраля.
Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Глава регионального ведомства отметил опыт и профессионализм специалиста.
Виктор Драб окончил Южный федеральный и Ростовский государственный экономический университеты. В 2013 году поступил на службу в полицию, работал в донском управлении МВД в должностях оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного отдела кадров и профессиональной подготовки.
С 2023 года и до нового назначения был начальником отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Ростовской области.
За время службы в органах внутренних дел Виктор Драб неоднократно поощрялся ведомственными наградами.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.