Руководитель кадрового управления сменился в ГУ МВД России по Ростовской области

Виктор Драб возглавил управление по работе с личным составом ГУ МВД по Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ГУ МВД России по Ростовской области на пост руководителя управления по работе с личным составом назначили подполковника полиции Виктора Драба. Об этом стало известно сегодня, 11 февраля.

Нового руководителя личному составу представил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Глава регионального ведомства отметил опыт и профессионализм специалиста.

Виктор Драб окончил Южный федеральный и Ростовский государственный экономический университеты. В 2013 году поступил на службу в полицию, работал в донском управлении МВД в должностях оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного отдела кадров и профессиональной подготовки.

С 2023 года и до нового назначения был начальником отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Ростовской области.

За время службы в органах внутренних дел Виктор Драб неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

