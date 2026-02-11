FT: изменение климата в Арктике — угроза для обороноспособности России и других стран

Например, невозможность взлета истребителя из-за деформированной взлетно-посадочной полосы — это не просто экологическая проблема, а прямая угроза обороне. А выход из строя российских или американских радаров дальнего обнаружения из-за таяния грунта может привести к ложным тревогам или даже случайному запуску ракет, пишет он.