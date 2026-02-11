FT: изменение климата в Арктике — угроза для обороноспособности России и других стран

Автор утверждает, что изменение климата активно меняет физические условия, от которых зависит стратегическая стабильность в Арктике.
Пресная вода от таяния льда смешивается с соленой водой, в результате появляются новые термические слои и градиенты плотности и, по мнению представителей НАТО, ухудшают акустическую среду. Если океанографические условия меняются быстрее, чем арктические страны способны обнаружить это и адаптироваться, невозможно гарантировать, что принципы противолодочной борьбы останутся эффективными, предупреждает Крампе.
Таяние вечной мерзлоты разрушает инфраструктуру Крайнего Севера, включая аэродромы и радары, необходимые для дальнего обнаружения. В 2021 году Министерство экологии России признало, что климатические изменения повредили более 40% арктической инфраструктуры. Это, согласно статье, усиливает уязвимость военных объектов на Кольском полуострове, где расположены ключевые военно-морские силы.
Например, невозможность взлета истребителя из-за деформированной взлетно-посадочной полосы — это не просто экологическая проблема, а прямая угроза обороне. А выход из строя российских или американских радаров дальнего обнаружения из-за таяния грунта может привести к ложным тревогам или даже случайному запуску ракет, пишет он.
Изменение климата является дополнительным дестабилизирующим фактором для хрупкого процесса ядерного сдерживания, приходит к выводу Крампе.