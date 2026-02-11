Ричмонд
FT: изменение климата в Арктике — угроза для обороноспособности России и других стран

Условия в особо важных районах возможных боевых действий становятся все более непредсказуемыми. Арктические страны игнорируют реальную угрозу — изменение климата, пишет Флориан Крампе в статье для британской газеты Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Willian Justen de Vasconcellos/CC0
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Автор утверждает, что изменение климата активно меняет физические условия, от которых зависит стратегическая стабильность в Арктике.

Во-первых, как он поясняет, противолодочная оборона опирается на особенностях распространения звука в воде, которые нарушаются из-за потепления в Арктике.

Пресная вода от таяния льда смешивается с соленой водой, в результате появляются новые термические слои и градиенты плотности и, по мнению представителей НАТО, ухудшают акустическую среду. Если океанографические условия меняются быстрее, чем арктические страны способны обнаружить это и адаптироваться, невозможно гарантировать, что принципы противолодочной борьбы останутся эффективными, предупреждает Крампе.

Во-вторых, на его взгляд, возникает проблема с военной инфраструктурой.

Таяние вечной мерзлоты разрушает инфраструктуру Крайнего Севера, включая аэродромы и радары, необходимые для дальнего обнаружения. В 2021 году Министерство экологии России признало, что климатические изменения повредили более 40% арктической инфраструктуры. Это, согласно статье, усиливает уязвимость военных объектов на Кольском полуострове, где расположены ключевые военно-морские силы.

Крампе обращает внимание на то, что страны вкладывают недостаточно в защиту от экологических угроз, которые ослабляют их обороноспособность.

Например, невозможность взлета истребителя из-за деформированной взлетно-посадочной полосы — это не просто экологическая проблема, а прямая угроза обороне. А выход из строя российских или американских радаров дальнего обнаружения из-за таяния грунта может привести к ложным тревогам или даже случайному запуску ракет, пишет он.

Изменение климата является дополнительным дестабилизирующим фактором для хрупкого процесса ядерного сдерживания, приходит к выводу Крампе.

