Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут снять проверку домашних заданий с учителей. Что известно

Инициатива может уменьшить нагрузку.

Источник: freepik.com

В Госдуме предложили оценивать школьников только за работу на уроках и контрольные. Домашние задания при этом рассматриваются как инструмент для закрепления материала, проверка учителем их не подразумевается, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Игоря Антропенко («Единая Россия»).

По его мнению, оценка за домашнее задание не отражает объективные показатели знаний ученика. «Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему и подготовиться к ответу на уроке?» — предложил он.

Инициатива может уменьшить нагрузку не только на учеников, но и на родителей и учителей. Последние тратят много времени на проверку домашних работ, а родители в вечернее время нередко помогают детям самостоятельно или же нанимают репетиторов. Однако, по словам Антропенко, идеального решения этой проблемы пока не найдено.

Оценки за поведение

Ранее стало известно, что Минпросвещения собирается ввести оценки за поведение для всех классов в российских школах с 1 сентября 2026 года. Нововведение уже было протестировано в 89 школах из семи регионов страны. В рамках пилотного проекта им было необходимо выбрать более эффективную систему.

Выставлять оценку можно было по принципам «зачет/незачет» или «образцовое/удовлетворительное/неудовлетворительное поведение». Можно было выбрать и обычную пятиуровневую систему: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «совсем неудовлетворительно». При этом оценку за поведение выставляли только учащимся пятых—восьмых классов в рамках апробации.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше