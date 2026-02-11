В России могут снять проверку домашних заданий с учителей. Что известно

В Госдуме предложили оценивать школьников только за работу на уроках и контрольные. Домашние задания при этом рассматриваются как инструмент для закрепления материала, проверка учителем их не подразумевается, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Игоря Антропенко («Единая Россия»).
По его мнению, оценка за домашнее задание не отражает объективные показатели знаний ученика. «Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему и подготовиться к ответу на уроке?» — предложил он.
Инициатива может уменьшить нагрузку не только на учеников, но и на родителей и учителей. Последние тратят много времени на проверку домашних работ, а родители в вечернее время нередко помогают детям самостоятельно или же нанимают репетиторов. Однако, по словам Антропенко, идеального решения этой проблемы пока не найдено.
Оценки за поведение
Ранее стало известно, что Минпросвещения собирается ввести оценки за поведение для всех классов в российских школах с 1 сентября 2026 года. Нововведение уже было протестировано в 89 школах из семи регионов страны. В рамках пилотного проекта им было необходимо выбрать более эффективную систему.
Выставлять оценку можно было по принципам «зачет/незачет» или «образцовое/удовлетворительное/неудовлетворительное поведение». Можно было выбрать и обычную пятиуровневую систему: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «совсем неудовлетворительно». При этом оценку за поведение выставляли только учащимся пятых—восьмых классов в рамках апробации.