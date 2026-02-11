На нескольких улицах в центре Москвы закрыли движение

«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр; на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно закрыто на некоторых центральных улицах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр; на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь», — говорится в сообщении.
Автомобилистов просят быть внимательными, планировать маршруты заранее.