На нескольких улицах в центре Москвы закрыли движение

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно закрыто на некоторых центральных улицах Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту по направлению в центр; на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь», — говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными, планировать маршруты заранее.