Мэр Омска пообещал брать кредиты на изношенные городские тепловые сети

«В Омске холодает. Уже к вечеру температура опустится ниже — 20 . Специалисты “Тепловой компании” отрабатывают алгоритмы устранения аварий на сетях на примере улице Заозерной. Здесь произошел порыв теплотрассы. Работа сложная. Старые трубы, как бумага, но мастерство сварщиков на высоте — вызывает искреннее уважение. Из-за многолетнего недофинансирования сети в городе изношены. Будем исправлять ситуацию, в том числе с помощью казначейских инфраструктурных кредитов», — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.