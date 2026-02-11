Ричмонд
Мэр Омска пообещал брать кредиты на изношенные городские тепловые сети

Также градоначальник похвалил мастерство сварщиков, которые умудряются каким-то образом латать старые и тонкие как бумага трубы.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска назвал многолетнее недофинансирование главной причиной проблем с коммуналкой. Градоначальник похвалил сварщиков, умудряющихся как-то соединять ржавые трубы, и пообещал брать кредиты на модернизацию тепловых сетей.

«В Омске холодает. Уже к вечеру температура опустится ниже — 20 . Специалисты “Тепловой компании” отрабатывают алгоритмы устранения аварий на сетях на примере улице Заозерной. Здесь произошел порыв теплотрассы. Работа сложная. Старые трубы, как бумага, но мастерство сварщиков на высоте — вызывает искреннее уважение. Из-за многолетнего недофинансирования сети в городе изношены. Будем исправлять ситуацию, в том числе с помощью казначейских инфраструктурных кредитов», — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Глава городской администрации также сообщил, что на упомянутой им улице Заозерной проблема устранена, и теплоснабжение домов и объектов социальной сферы восстановлено.