Мэр Омска пообещал брать кредиты на изношенные городские тепловые сети

Мэр Омска назвал многолетнее недофинансирование главной причиной проблем с коммуналкой. Градоначальник похвалил сварщиков, умудряющихся как-то соединять ржавые трубы, и пообещал брать кредиты на модернизацию тепловых сетей.
«В Омске холодает. Уже к вечеру температура опустится ниже — 20 . Специалисты “Тепловой компании” отрабатывают алгоритмы устранения аварий на сетях на примере улице Заозерной. Здесь произошел порыв теплотрассы. Работа сложная. Старые трубы, как бумага, но мастерство сварщиков на высоте — вызывает искреннее уважение. Из-за многолетнего недофинансирования сети в городе изношены. Будем исправлять ситуацию, в том числе с помощью казначейских инфраструктурных кредитов», — написал в своем телеграм-канале Сергей Шелест.
Глава городской администрации также сообщил, что на упомянутой им улице Заозерной проблема устранена, и теплоснабжение домов и объектов социальной сферы восстановлено.